Полковник ВСУ Свитан: если Киев потеряет Авдеевку, украинская линия обороны рухнет

Полковник Вооружённых сил Украины в запасе Роман Свитан рассказал, чем обернётся для Киева отступление из Авдеевки.

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По мнению украинского лётчика, потеря Авдеевки грозит ВСУ прорывом линии обороны в восточной части линии соприкосновения. В итоге большая часть Донбасса выйдет из-под контроля киевского режима.

Свитан напомнил, что восточная часть Авдеевки располагается на доминирующих высотах. Если русские их захватят, украинская армия будет вынуждена отойти назад, на вторую линию обороны Карловка — Очеретино, которая находится в 20 км от Авдеевки на возвышенности.

"То есть идти до следующих высот, потому что в низинах мы не удержимся", — пояснил Свитан в эфире украинского телеканала "Эспрессо".

А если ВСУ отступят на 20 км, весь контролируемый ими фронт обвалится, и Киев лишится Марьинки, Угледара, Карловки и Курахово, добавил эксперт.