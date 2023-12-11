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Полковник ВСУ Свитан: если Киев потеряет Авдеевку, украинская линия обороны рухнет

Силовые структуры

Полковник Вооружённых сил Украины в запасе Роман Свитан рассказал, чем обернётся для Киева отступление из Авдеевки.

Полковник ВСУ Свитан: если Киев потеряет Авдеевку, украинская линия обороны рухнет
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

По мнению украинского лётчика, потеря Авдеевки грозит ВСУ прорывом линии обороны в восточной части линии соприкосновения. В итоге большая часть Донбасса выйдет из-под контроля киевского режима.

Свитан напомнил, что восточная часть Авдеевки располагается на доминирующих высотах. Если русские их захватят, украинская армия будет вынуждена отойти назад, на вторую линию обороны Карловка — Очеретино, которая находится в 20 км от Авдеевки на возвышенности.

"То есть идти до следующих высот, потому что в низинах мы не удержимся", — пояснил Свитан в эфире украинского телеканала "Эспрессо".

А если ВСУ отступят на 20 км, весь контролируемый ими фронт обвалится, и Киев лишится Марьинки, Угледара, Карловки и Курахово, добавил эксперт.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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