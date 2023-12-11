Полковник Вооружённых сил Украины в запасе Роман Свитан рассказал, чем обернётся для Киева отступление из Авдеевки.
По мнению украинского лётчика, потеря Авдеевки грозит ВСУ прорывом линии обороны в восточной части линии соприкосновения. В итоге большая часть Донбасса выйдет из-под контроля киевского режима.
Свитан напомнил, что восточная часть Авдеевки располагается на доминирующих высотах. Если русские их захватят, украинская армия будет вынуждена отойти назад, на вторую линию обороны Карловка — Очеретино, которая находится в 20 км от Авдеевки на возвышенности.
"То есть идти до следующих высот, потому что в низинах мы не удержимся", — пояснил Свитан в эфире украинского телеканала "Эспрессо".
А если ВСУ отступят на 20 км, весь контролируемый ими фронт обвалится, и Киев лишится Марьинки, Угледара, Карловки и Курахово, добавил эксперт.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.