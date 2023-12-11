Украинская сторона может организовать намеренное отравление источников питьевой воды вследствие своего провала на фронте. Соответствующее предупреждение озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кроме питьевой воды, отравляющими веществами могут быть загрязнены также продовольственные запасы, добавил представитель Минобороны РФ.
"Предполагается преднамеренное заражение Вооружёнными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами", — сказал Кириллов.
Начальник войск РХБЗ напомнил, что, как выяснили специалисты, вспышка африканской чумы свиней, которая была зарегистрирована в Черниговке Запорожской области в ноябре, носила преднамеренный характер.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.