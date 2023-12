Украинская сторона может организовать намеренное отравление источников питьевой воды вследствие своего провала на фронте. Соответствующее предупреждение озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Фото: openverse by skochkarev is licensed under Public Domain Mark 1.0