В Минобороны предупредили о возможности отравления Киевом источников питьевой воды

Украинская сторона может организовать намеренное отравление источников питьевой воды вследствие своего провала на фронте. Соответствующее предупреждение озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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Кроме питьевой воды, отравляющими веществами могут быть загрязнены также продовольственные запасы, добавил представитель Минобороны РФ.

"Предполагается преднамеренное заражение Вооружёнными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами", — сказал Кириллов.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что, как выяснили специалисты, вспышка африканской чумы свиней, которая была зарегистрирована в Черниговке Запорожской области в ноябре, носила преднамеренный характер.