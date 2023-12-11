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В Минобороны предупредили о возможности отравления Киевом источников питьевой воды

Силовые структуры

Украинская сторона может организовать намеренное отравление источников питьевой воды вследствие своего провала на фронте. Соответствующее предупреждение озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В Минобороны предупредили о возможности отравления Киевом источников питьевой воды
Фото: openverse by skochkarev is licensed under Public Domain Mark 1.0

Кроме питьевой воды, отравляющими веществами могут быть загрязнены также продовольственные запасы, добавил представитель Минобороны РФ.

"Предполагается преднамеренное заражение Вооружёнными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами", — сказал Кириллов.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что, как выяснили специалисты, вспышка африканской чумы свиней, которая была зарегистрирована в Черниговке Запорожской области в ноябре, носила преднамеренный характер.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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