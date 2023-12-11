Взрывчатки для Татарского содержала 150-250 грамм тротила

Telegram-канал Mash сообщил о взрывчатке, на которой был подорван военкор Владлен Татарский. Информация приводится со ссылкой на эксперта 11 декабря.

Фото: ФСБ РФ

Взрывное устройство было заложено в статуэтку — об этом стало известно ранее. Дарья Трепова* (внесена в список террористов и экстремистов) подарила её военкору Татарскому.

Вещество содержало гексоген, а также бризантное вещество от 150 до 250 грамм тротила.

Также ранее было заявлено, что укрыватель обвиняемой в терроризме Треповой был помещён в госпиталь в тяжелом состоянии.

Напомним, что взрыв на университетской набережной в кафе состоялся 2 апреля. Татарский не выжил, еще 52 человека были ранены.

Ранее стало известно о том, что второй Западный окружной военный суд Петербурга продлил арест Дарье Треповой (внесена в список террористов). Напомним, что Трепова обвиняется по делу о теракте в кафе Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский.