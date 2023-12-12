Костромские десантники уничтожили ударом "Весны" группу пехоты ВСУ вблизи Артёмовска

Артиллерийские подразделения костромских десантников в Донецкой Народной Республике недалеко от Артёмовска уничтожили группу пехоты украинских националистов расчётами из самоходных установок 2С31 "Вена", сообщили в Министерстве обороны России.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно данным, противник понёс серьёзные потери в живой силе.

"Экипажи САУ, совершив марш на огневые позиции, после проведения прицеливания нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, окопавшихся в опорных пунктах", — говорится в сообщении военного ведомства.

Известно, что украинские боевики окопались в лесополосах недалеко от Артёмовска. Боевиков удалось вычислить при помощи разведдронов ивановских десантников и нанести удар на поражение. Потери противника составили до взвода живой силы.