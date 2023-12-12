Артиллерийские подразделения костромских десантников в Донецкой Народной Республике недалеко от Артёмовска уничтожили группу пехоты украинских националистов расчётами из самоходных установок 2С31 "Вена", сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно данным, противник понёс серьёзные потери в живой силе.
"Экипажи САУ, совершив марш на огневые позиции, после проведения прицеливания нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, окопавшихся в опорных пунктах", — говорится в сообщении военного ведомства.
Известно, что украинские боевики окопались в лесополосах недалеко от Артёмовска. Боевиков удалось вычислить при помощи разведдронов ивановских десантников и нанести удар на поражение. Потери противника составили до взвода живой силы.
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