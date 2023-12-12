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Пилот Су-35 о страхах лётчиков ВСУ: противник отказывается от выполнения боевых задач

Силовые структуры

Украинские лётчики отказываются выполнять боевые задачи едва завидев в воздухе российские истребители, рассказал командир звена российской авиационной эскадрильи, пилот Су-35 Иван. По словам бойца, зачастую суда противника берут обратный курс.

Пилот Су-35 о страхах лётчиков ВСУ: противник отказывается от выполнения боевых задач
Фото: Википедия

Как подчеркнул Иван, украинская авиация предпочитает не связываться с российской стороной.

"Благодаря нашим грамотным тактическим действиям противник отказывался от выполнения своих боевых задач, разворачивался на обратный курс и уходил восвояси", — цитирует лётчика РИА Новости.

Как подчеркнул российский пилот, все разговоры о хвалёных американских истребителях F-16, которые Вашингтон пообещал ВСУ, не пугают лётчиков ВС России.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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