Украинские лётчики отказываются выполнять боевые задачи едва завидев в воздухе российские истребители, рассказал командир звена российской авиационной эскадрильи, пилот Су-35 Иван. По словам бойца, зачастую суда противника берут обратный курс.
Как подчеркнул Иван, украинская авиация предпочитает не связываться с российской стороной.
"Благодаря нашим грамотным тактическим действиям противник отказывался от выполнения своих боевых задач, разворачивался на обратный курс и уходил восвояси", — цитирует лётчика РИА Новости.
Как подчеркнул российский пилот, все разговоры о хвалёных американских истребителях F-16, которые Вашингтон пообещал ВСУ, не пугают лётчиков ВС России.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.