Двое бойцов, один из них — российский военный, другой — служащий Вооружённых сил Украины (ВСУ), в течение десяти дней помогали друг другу в серой зоне. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0