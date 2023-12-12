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Раненые бойцы из ВС РФ и ВСУ десять дней пытались выжить в серой зоне

Силовые структуры

Двое бойцов, один из них — российский военный, другой — служащий Вооружённых сил Украины (ВСУ), в течение десяти дней помогали друг другу в серой зоне. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Раненые бойцы из ВС РФ и ВСУ десять дней пытались выжить в серой зоне
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Сослуживцы российского военного с позывным "Бабка" потеряли его в ходе боя и уже не особо надеялись на встречу. Мужчина получил тяжёлые осколочные ранения спины и поясницы после штурма двух опорных пунктов противника. Согласно информации канала, чтобы выжить, ему пришлось питаться снегом и ползти вперёд.

Во время продвижения он обнаружил раненого украинского солдата. Бойцы оказали друг другу первую помощь и продолжили поиски спасения. Удалось выжить только россиянину. Он прополз на руках до ближайшей позиции войск ВС РФ.

На данный момент жизни военного ничего не угрожает. Врачи прикладывают усилия, чтобы спасти обмороженные ноги военнослужащего, но не исключают возможности ампутации. Бойцы, узнавшие о произошедшем, говорят, что история "Бабки" является примером истинной человечности, проявления силы духа и воли.

Ранее сообщалось, что танкисты ВС России прорвали оборону ВСУ и зашли в Авдеевку при поддержке БМПТ "Терминатор-2".

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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