На территории Донецкой Народной Республики произошёл необычный инцидент, связанный с националистическим батальоном "Айдар"*. По информации предоставленной военным журналистом RT, боевики из этого формирования оказались в заблуждении и атаковали свои собственные позиции, приняв их за российские. Происшествие случилось в районе Клещеевки, где военнослужащие столкнулись в стрелковом бою.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0