Военнослужащие батальона "Айдар"* по ошибке штурмовали позиций ВСУ, приняв их за российские

На территории Донецкой Народной Республики произошёл необычный инцидент, связанный с националистическим батальоном "Айдар"*. По информации предоставленной военным журналистом RT, боевики из этого формирования оказались в заблуждении и атаковали свои собственные позиции, приняв их за российские. Происшествие случилось в районе Клещеевки, где военнослужащие столкнулись в стрелковом бою.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Как сообщил комбат 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным "Шустрый", боевики из "Айдара"* приняли решение штурмовать свои собственные позиции. По его словам, вероятно, они ошибочно предположили, что данный опорный пункт уже был захвачен российскими войсками.

За последние два дня успешных боев с "айдаровцами"* российским военнослужащим удалось захватить несколько трофеев, среди которых были винтовка M4, американская РПГ и пистолет украинской сборки. Инцидент отмечен как необычный и наглядно демонстрирует сложившуюся обстановку, в которой даже сторонам конфликта может быть сложно отличить друг от друга свои вооруженные группировки.

Ранее сообщалось, что раненые бойцы из ВС РФ и ВСУ десять дней пытались выжить в серой зоне.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.