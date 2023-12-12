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Военнослужащие батальона "Айдар"* по ошибке штурмовали позиций ВСУ, приняв их за российские

Силовые структуры

На территории Донецкой Народной Республики произошёл необычный инцидент, связанный с националистическим батальоном "Айдар"*. По информации предоставленной военным журналистом RT, боевики из этого формирования оказались в заблуждении и атаковали свои собственные позиции, приняв их за российские. Происшествие случилось в районе Клещеевки, где военнослужащие столкнулись в стрелковом бою.

Военнослужащие батальона "Айдар"* по ошибке штурмовали позиций ВСУ, приняв их за российские
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Как сообщил комбат 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным "Шустрый", боевики из "Айдара"* приняли решение штурмовать свои собственные позиции. По его словам, вероятно, они ошибочно предположили, что данный опорный пункт уже был захвачен российскими войсками.

За последние два дня успешных боев с "айдаровцами"* российским военнослужащим удалось захватить несколько трофеев, среди которых были винтовка M4, американская РПГ и пистолет украинской сборки. Инцидент отмечен как необычный и наглядно демонстрирует сложившуюся обстановку, в которой даже сторонам конфликта может быть сложно отличить друг от друга свои вооруженные группировки.

Ранее сообщалось, что раненые бойцы из ВС РФ и ВСУ десять дней пытались выжить в серой зоне.  

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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