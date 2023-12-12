В Ростове на 5 лет посадили в тюрьму украинку за помощь группировке «Айдар»*

Военный суд в Ростове вынес приговорил украинку Викторию Ткаченко к пяти годам заключения за помощь деятельности батальона "Айдар"* (признан террористической организацией). Информацию приводит прокуратура Ростовской области.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Она обвиняется по статье 205.4 ("Участие в террористическом сообществе") УК РФ.

Таким образом, в декабре 2016 года Ткаченко подписала контракт на пять лет о прохождении службы в ВСУ. В 2017 году ее направили в "Айдар". Она служила там до 2020 года. Как сообщает "Лента.ру", Ткаченко принимала участие в боевых действиях на территориях ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащие батальона "Айдар"* по ошибке штурмовали позиций ВСУ, приняв их за российские. По информации, предоставленной военным журналистом RT, боевики из этого формирования оказались в заблуждении и атаковали свои собственные позиции, приняв их за российские.