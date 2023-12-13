Irish Times: на Украине уничтожен ирландский наёмник Грэм Дейл, воевавший на стороне ВСУ

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ирландский наёмник Грэм Дэйл, который сражался на стороне Киева, убит на Украине на прошлой неделе. Об этом сообщает газета Irish Times.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Грэм Дейл (45 лет) из Рахени, север Дублина, был убит на Украине в прошлую пятницу", — приводит издание информацию.

Согласно данным газеты, он служил в морской пехоте США в течение семи лет, включая службу в Ираке. Военный отправился на Украину вскоре после начала конфликта в 2022 году и присоединился к ВСУ. Как отмечает издание, Дэйл — по меньшей мере третий ирландец, погибший на Украине в ходе этого конфликта.

Министерство обороны РФ неоднократно заявляло о том, что киевский режим использует иностранных наёмников как "пушечное мясо", и российские военные будут продолжать их уничтожать по всей территории Украины. Сами прибывшие для сражений за деньги во многих интервью признавались в том, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с теми, с чем они сталкивались в Афганистане и на Ближнем Востоке.