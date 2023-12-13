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Irish Times: на Украине уничтожен ирландский наёмник Грэм Дейл, воевавший на стороне ВСУ

1:14
Силовые структуры

Ирландский наёмник Грэм Дэйл, который сражался на стороне Киева, убит на Украине на прошлой неделе. Об этом сообщает газета Irish Times.

Irish Times: на Украине уничтожен ирландский наёмник Грэм Дейл, воевавший на стороне ВСУ
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Грэм Дейл (45 лет) из Рахени, север Дублина, был убит на Украине в прошлую пятницу", — приводит издание информацию.

Согласно данным газеты, он служил в морской пехоте США в течение семи лет, включая службу в Ираке. Военный отправился на Украину вскоре после начала конфликта в 2022 году и присоединился к ВСУ. Как отмечает издание, Дэйл — по меньшей мере третий ирландец, погибший на Украине в ходе этого конфликта.

Министерство обороны РФ неоднократно заявляло о том, что киевский режим использует иностранных наёмников как "пушечное мясо", и российские военные будут продолжать их уничтожать по всей территории Украины. Сами прибывшие для сражений за деньги во многих интервью признавались в том, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с теми, с чем они сталкивались в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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