В Lobaev Arms сообщили, что в России выпустят новую винтовку к весне 2024 года

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Разработчик огнестрельного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев в Telegram-сообщил, что новое вооружение сможет работать в полностью автоматизированном режиме.

Фото: mil.ru

Так, в феврале-марте 2024 года будут созданы первые опытные образцы. Отмечается, новая самозарядная винтовка должна будет сменить "Смерш" и "Счетчик". Её главное отличие от вышеуказанных винтовок в том, что она имеет калибр 308 win (7,62x51) и будет выпускаться с характеристиками автомата.

Винтовка будет иметь большие габариты. Её вес составит 3,6 кг. — это на килограмм легче винтовки "Счетчик", а также зарубежных аналогов. Особенность оружия — возможность установить сменные личинки.

Лобаев также отметил, что при производстве будет проводиться полный контроль над качеством. Новое оружие оснащено газовым поршнем по аналогии с HK 417 и FN

"Но, опять же, наша винтовка будет на килограмм легче зарубежных аналогов с сохранением необходимых показателей кучности стрельбы" — рассказал разработчик.

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