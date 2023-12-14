Штурмовики ВДВ выбили ВСУ с позиций под Работино ручными гранатами

Штурмовики Воздушно-десантных войск России уничтожили военных ВСУ и захватили их опорный пункт в районе Работино запорожской области. Российские бойцы выдавили противника с позиций практически "вручную".

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Как сообщили в Минобороны России, двое боевиков ВСУ успели добровольно сдаться в плен.

"Воины-десантники… зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, и плотным огнём из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника", — говорится в сообщении военного ведомства России.

Российские штурмовики подавили противника, уничтожили боевиков и провели зачистку местности, что позволило закрепиться на позициях.