Штурмовики Воздушно-десантных войск России уничтожили военных ВСУ и захватили их опорный пункт в районе Работино запорожской области. Российские бойцы выдавили противника с позиций практически "вручную".
Как сообщили в Минобороны России, двое боевиков ВСУ успели добровольно сдаться в плен.
"Воины-десантники… зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, и плотным огнём из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника", — говорится в сообщении военного ведомства России.
Российские штурмовики подавили противника, уничтожили боевиков и провели зачистку местности, что позволило закрепиться на позициях.
Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.