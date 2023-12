Your browser does not support the audio element.

Ситуация у села Крынки на левобережье Днепра остаётся напряжённой, однако казавшиеся там украинские военные полностью заблокированы, и выбраться оттуда не смогут. В этом уверен губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.