В районе села Крынки ситуация напряжённая, но ВСУ там блокированы и уничтожаются

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ситуация у села Крынки на левобережье Днепра остаётся напряжённой, однако казавшиеся там украинские военные полностью заблокированы, и выбраться оттуда не смогут. В этом уверен губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

Глава региона называл "мешком" положение, в котором оказались ВСУ у села Крынки, заверив, что выхода оттуда у них нет.

"Напряженность в районе села Крынки на левом берегу Днепра сохраняется. Однако противник там блокирован и успешно уничтожается нашими военными. Сил и возможностей выбраться из мешка у него нет", — сказал Сальдо журналистам.

Губернатор добавил, что силы подразделений ВСУ здесь на исходе, и даже украинское руководство, которое до сих пор закрывало глаза на такие моменты, начинает это понимать.

В ходе выступления на пресс-конференции Владимир Путин объяснил, что ВС РФ отошли у Крынок на несколько метров ради сохранения личного состава, и на небольшой участок левого берега Днепра смогли проникнуть ВСУ, однако выбраться оттуда у них уже не получится.