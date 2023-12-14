Президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия с военными в плане статуса. Эти слова прозвучали в ходе прямой линии.
Член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов в интервью Pravda. Ru заявил, что это давным-давно должно была быть уже сделано. Причина — большая работа по правовому урегулированию участников СВО была начата с первых дней по инициативе министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу.
"Поэтому процесс, в принципе, идет, нормативно-правовые документы готовятся и в ближайшее время, я думаю, после итогов года, которые сейчас проходят в эти часы, все будет подписано. Думаю, даже в ближайшие дни и часы" — отметил Сыртланов.
Также эксперт отметил, что добровольцы — точно такие же военнослужащие Российской Федерации, которые по зову сердца защищают страну, поэтому иных вариантов не должно быть.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.