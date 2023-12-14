Полковник Сыртланов заявил, что добровольцы должны иметь такой же статус, как и остальные военные

Президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия с военными в плане статуса. Эти слова прозвучали в ходе прямой линии.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов в интервью Pravda. Ru заявил, что это давным-давно должно была быть уже сделано. Причина — большая работа по правовому урегулированию участников СВО была начата с первых дней по инициативе министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу.

"Поэтому процесс, в принципе, идет, нормативно-правовые документы готовятся и в ближайшее время, я думаю, после итогов года, которые сейчас проходят в эти часы, все будет подписано. Думаю, даже в ближайшие дни и часы" — отметил Сыртланов.

Также эксперт отметил, что добровольцы — точно такие же военнослужащие Российской Федерации, которые по зову сердца защищают страну, поэтому иных вариантов не должно быть.