Бойцы "Запада" уничтожили бронегруппу ВСУ под Купянском: деваться им было некуда

На Купянском направлении артиллеристы 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" нанесли поражение бронегруппе украинских националистов. ВСУшники пытались "разбежаться" по местности, но не успели.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

По врагу нанесли точные удары из САУ "Акация", сообщили в Минобороны России. Движение украинских войск заметили с разведывательных дронов и передали координаты целей на командный пункт.

В итоге российские бойцы застали ВСУшников врасплох, и те не смогли продвинуться дальше.

"Ударили не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ. Они пытались спешиться и рассредоточиться. Но деваться им было некуда", — рассказал командир артиллерийского расчета самоходной гаубицы "Акация".

Противник понёс серьёзные потери в технике и живой силе.