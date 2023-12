На Купянском направлении артиллеристы 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" нанесли поражение бронегруппе украинских националистов. ВСУшники пытались "разбежаться" по местности, но не успели.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.