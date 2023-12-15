На Купянском направлении артиллеристы 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" нанесли поражение бронегруппе украинских националистов. ВСУшники пытались "разбежаться" по местности, но не успели.
По врагу нанесли точные удары из САУ "Акация", сообщили в Минобороны России. Движение украинских войск заметили с разведывательных дронов и передали координаты целей на командный пункт.
В итоге российские бойцы застали ВСУшников врасплох, и те не смогли продвинуться дальше.
"Ударили не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ. Они пытались спешиться и рассредоточиться. Но деваться им было некуда", — рассказал командир артиллерийского расчета самоходной гаубицы "Акация".
Противник понёс серьёзные потери в технике и живой силе.
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