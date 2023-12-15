МО: на Купянском направлении ВСУ безрезультатно пытались нарастить силы

Бойцы Западной группировки вычислили попытку украинских националистов нарастить силы на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России. Блиндаж ВСУ уничтожили с помощью FPV-дронов.

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Согласно информации, БПЛА работают в паре: разведывательный дрон вычисляет скопление противника, а FPV наносит сокрушительный удар.

"Из тылового района они (дроны. — Прим. ред.) скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи. На месте "разведчик" выявлял врага, а боевой дрон наносил удар по цели", — сообщили в военном ведомстве ТАСС.

Удар пришёлся по блиндажу противника. ВСУ понесли серьёзные потери.