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МО: на Купянском направлении ВСУ безрезультатно пытались нарастить силы

Силовые структуры

Бойцы Западной группировки вычислили попытку украинских националистов нарастить силы на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России. Блиндаж ВСУ уничтожили с помощью FPV-дронов.

МО: на Купянском направлении ВСУ безрезультатно пытались нарастить силы
Фото: t.me/wargonzo

Согласно информации, БПЛА работают в паре: разведывательный дрон вычисляет скопление противника, а FPV наносит сокрушительный удар.

"Из тылового района они (дроны. — Прим. ред.) скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи. На месте "разведчик" выявлял врага, а боевой дрон наносил удар по цели", — сообщили в военном ведомстве ТАСС.

Удар пришёлся по блиндажу противника. ВСУ понесли серьёзные потери.

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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