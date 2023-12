Пленный украинец Иван Матвиенко рассказал, что за три дня атак под Работино в запорожской области ВСУ потеряли более 40 человек. Командование отправило боевиков без должной подготовки и без предварительной разведки местности.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.