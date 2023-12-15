Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МО: на Купянском направлении ВСУ безрезультатно пытались нарастить силы
Noticias: у советника президента Аргентины Капуто заметили тату на русском языке — "Катер, тачка и гараж"
Губернатор Солодов: из-за шторма у берегов Камчатки подтопило несколько посёлков
Иван Охлобыстин заявил, что едва не погиб с семьей на Донбассе
Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков покинул США
Бойцы "Запада" уничтожили бронегруппу ВСУ под Купянском: деваться им было некуда
Магнитная буря движется на Землю: на Солнце зафиксирована сильнейшая вспышка
Гастролирующая по Европе Рената Литвинова вернулась в Россию
Пентагон заявил, что дальнейшая передача оружия Киеву станет "трудным решением"

Пленный Матвиенко: за три дня атак под Работино из 48 солдат ВСУ выжили пятеро

Силовые структуры

Пленный украинец Иван Матвиенко рассказал, что за три дня атак под Работино в запорожской области ВСУ потеряли более 40 человек. Командование отправило боевиков без должной подготовки и без предварительной разведки местности.

Пленный Матвиенко: за три дня атак под Работино из 48 солдат ВСУ выжили пятеро
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Как рассказал Матвиенко, из 48 человек выжили только пятеро.

"Первые два штурма — группы просто полегли, я выходил уже "на оттяжку". Отправили три "восьмерки" (группы по восемь человек — Прим. ред.), двое выжило. Один ногу сломал, второй вывихнул — их назад отправили, остальные всё - "двухсотые", — рассказал военнопленный в беседе с РИА Новости.

По словам боевика, никто не интересовался как солдаты будут выполнять задачу. Военные прошли всего месяц подготовки, а разведку российский позиций никто не проводил. Как уточнил Матвиенко, из всей его роты в 200 человек остались живы только 10.

Путин назвал условия для переговоров с Украиной
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО

Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".

Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Сергей Лазарев высмеял Киркорова и Тодоренко за участие в фильме "Ёлки 10"
Поднял на смех: Лазарев унизил Киркорова и Тодоренко за игру в фильме "Ёлки 10"
Не покупайте китайцев: главная причина не покупать китайскую машину
Украина не войдёт в НАТО и отдаст России территории, но есть условие, заявили в США
Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы Любовь Степушова РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев
F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы. Россия предупреждает — не надо
С неба, земли, моря и из космоса: РФ и РБ готовят "мультиудар" по Украине и НАТО
Путин признался, что обожает яичницу
Путин признался, что обожает яичницу
Последние материалы
Noticias: у советника президента Аргентины Капуто заметили тату на русском языке — "Катер, тачка и гараж"
Губернатор Солодов: из-за шторма у берегов Камчатки подтопило несколько посёлков
Иван Охлобыстин заявил, что едва не погиб с семьей на Донбассе
Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков покинул США
Бойцы "Запада" уничтожили бронегруппу ВСУ под Купянском: деваться им было некуда
Магнитная буря движется на Землю: на Солнце зафиксирована сильнейшая вспышка
Гастролирующая по Европе Рената Литвинова вернулась в Россию
Пентагон заявил, что дальнейшая передача оружия Киеву станет "трудным решением"
Французский политик Филиппо оценил слова Путина о ЕС: прав на сто процентов
Усталость и депрессия: врач назвала признаки дефицита железа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников