Пленный украинец Иван Матвиенко рассказал, что за три дня атак под Работино в запорожской области ВСУ потеряли более 40 человек. Командование отправило боевиков без должной подготовки и без предварительной разведки местности.
Как рассказал Матвиенко, из 48 человек выжили только пятеро.
"Первые два штурма — группы просто полегли, я выходил уже "на оттяжку". Отправили три "восьмерки" (группы по восемь человек — Прим. ред.), двое выжило. Один ногу сломал, второй вывихнул — их назад отправили, остальные всё - "двухсотые", — рассказал военнопленный в беседе с РИА Новости.
По словам боевика, никто не интересовался как солдаты будут выполнять задачу. Военные прошли всего месяц подготовки, а разведку российский позиций никто не проводил. Как уточнил Матвиенко, из всей его роты в 200 человек остались живы только 10.
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