Пленный Матвиенко: за три дня атак под Работино из 48 солдат ВСУ выжили пятеро

Пленный украинец Иван Матвиенко рассказал, что за три дня атак под Работино в запорожской области ВСУ потеряли более 40 человек. Командование отправило боевиков без должной подготовки и без предварительной разведки местности.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Как рассказал Матвиенко, из 48 человек выжили только пятеро.

"Первые два штурма — группы просто полегли, я выходил уже "на оттяжку". Отправили три "восьмерки" (группы по восемь человек — Прим. ред.), двое выжило. Один ногу сломал, второй вывихнул — их назад отправили, остальные всё - "двухсотые", — рассказал военнопленный в беседе с РИА Новости.

По словам боевика, никто не интересовался как солдаты будут выполнять задачу. Военные прошли всего месяц подготовки, а разведку российский позиций никто не проводил. Как уточнил Матвиенко, из всей его роты в 200 человек остались живы только 10.