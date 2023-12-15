ВС России продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Стало известно о новом успехе русской армии.
В зоне ликвидирован командир интернационального легиона — капитан PATAPILI HEWAGE Shehan Ranishka (Патапили Хеваге Шехан Ранишка). Об этом сообщило издание "Русская Весна".
Отмечается, что Шри-Ланка отказалась принимать тело своего гражданина. Вероятно, его похоронят на Украине.
Ранее глава МИД Шри-Ланки Али Сабри заявил что руководство страны приложило все возможные усилия для недопущения вербовки жителей Шри-Ланки для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".