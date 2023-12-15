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В зоне СВО ликвидирован командир Интернационального легиона из Шри-Ланки, капитан PATAPILI HEWAGE Shehan Ranishka

Силовые структуры

ВС России продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Стало известно о новом успехе русской армии.

В зоне СВО ликвидирован командир Интернационального легиона из Шри-Ланки, капитан PATAPILI HEWAGE Shehan Ranishka
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

В зоне ликвидирован командир интернационального легиона — капитан PATAPILI HEWAGE Shehan Ranishka (Патапили Хеваге Шехан Ранишка). Об этом сообщило издание "Русская Весна".

Отмечается, что Шри-Ланка отказалась принимать тело своего гражданина. Вероятно, его похоронят на Украине.

Ранее глава МИД Шри-Ланки Али Сабри заявил что руководство страны приложило все возможные усилия для недопущения вербовки жителей Шри-Ланки для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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