ВСУ высадили диверсионные группы на левом берегу Днепра. Также высадка произошла на островах. Как сообщает "Лента.ру", ссылаясь на Минобороны РФ, все диверсии пресечены. По итогам недельных боев с ВСУ такую информацию приводит российское министерство.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.