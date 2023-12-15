ВСУ высадили диверсионные группы на левом берегу Днепра. Также высадка произошла на островах. Как сообщает "Лента.ру", ссылаясь на Минобороны РФ, все диверсии пресечены. По итогам недельных боев с ВСУ такую информацию приводит российское министерство.
В Министерстве также оповестили, что по направлению к Херсону в боях участвовали 35-я, 36-я и 37-я бригады морской пехоты ВС РФ.
Ранее сообщалось о том, что МО Южной Кореи обвинило Россию и Китай за вход самолетов в зону ПВО.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".