ВС РФ: российские войска пресекли попытки высадки ВСУ на левом берегу Днепра

ВСУ высадили диверсионные группы на левом берегу Днепра. Также высадка произошла на островах. Как сообщает "Лента.ру", ссылаясь на Минобороны РФ, все диверсии пресечены. По итогам недельных боев с ВСУ такую информацию приводит российское министерство.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

В Министерстве также оповестили, что по направлению к Херсону в боях участвовали 35-я, 36-я и 37-я бригады морской пехоты ВС РФ.

Ранее сообщалось о том, что МО Южной Кореи обвинило Россию и Китай за вход самолетов в зону ПВО.