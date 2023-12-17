В ходе зачистки территории в городе Марьинка было обнаружено послание, оставленное павшим русским бойцом Романом Рудаковым. Надпись на нашедшемся кирпиче содержала тревожное обращение о заботе о матери, сестре и брате погибшего. Это откровенное послание позволило военным России раскрыть важную фронтовую тайну и узнать судьбу пропавшего без вести подразделения.
"Кто меня найдёт — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате", — гласило послание.
Обнаружение этого послания стало результатом успешной операции российских военных, которые вновь отобрали у боевиков город Марьинка, который являлся их опорой для обстрелов Донецка на протяжении последних девяти лет. В настоящее время проводится комплексная проверка населённого пункта с целью обнаружения возможных остатков боевиков. И одной из таких зачисток было найдено послание, зафиксированное на кирпиче. Вместе с посланием обнаружены и тела погибшего бойца и его сослуживцев, передаёт RT.
Боец Рудаков проживал в городе Батайске и служил в 150-й мотострелковой дивизии. Военная история солдата началась после его мобилизации всего несколько месяцев спустя окончания срочной службы. Однако в июле текущего года связь с бойцом прервалась, и вплоть до недавнего времени он числился пропавшим без вести. Подробное расследование места, где было обнаружено послание, показало, что штурмовая группа, к которой относился Рудаков, попала в засаду боевиков ВСУ. Несмотря на ловушку, штурмовики не сдались и отстояли свои позиции до израсходования всех патронов.
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