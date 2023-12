В ходе зачистки территории в городе Марьинка было обнаружено послание, оставленное павшим русским бойцом Романом Рудаковым. Надпись на нашедшемся кирпиче содержала тревожное обращение о заботе о матери, сестре и брате погибшего. Это откровенное послание позволило военным России раскрыть важную фронтовую тайну и узнать судьбу пропавшего без вести подразделения.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.