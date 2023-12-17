В Марьинке солдаты ВС РФ нашли последнюю просьбу бойца Рудакова, в которой он просил позаботиться о своей семье

В ходе зачистки территории в городе Марьинка было обнаружено послание, оставленное павшим русским бойцом Романом Рудаковым. Надпись на нашедшемся кирпиче содержала тревожное обращение о заботе о матери, сестре и брате погибшего. Это откровенное послание позволило военным России раскрыть важную фронтовую тайну и узнать судьбу пропавшего без вести подразделения.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"Кто меня найдёт — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате", — гласило послание.

Обнаружение этого послания стало результатом успешной операции российских военных, которые вновь отобрали у боевиков город Марьинка, который являлся их опорой для обстрелов Донецка на протяжении последних девяти лет. В настоящее время проводится комплексная проверка населённого пункта с целью обнаружения возможных остатков боевиков. И одной из таких зачисток было найдено послание, зафиксированное на кирпиче. Вместе с посланием обнаружены и тела погибшего бойца и его сослуживцев, передаёт RT.

Боец Рудаков проживал в городе Батайске и служил в 150-й мотострелковой дивизии. Военная история солдата началась после его мобилизации всего несколько месяцев спустя окончания срочной службы. Однако в июле текущего года связь с бойцом прервалась, и вплоть до недавнего времени он числился пропавшим без вести. Подробное расследование места, где было обнаружено послание, показало, что штурмовая группа, к которой относился Рудаков, попала в засаду боевиков ВСУ. Несмотря на ловушку, штурмовики не сдались и отстояли свои позиции до израсходования всех патронов.