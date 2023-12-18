Морпехи 155-й бригады ВС РФ разорвали в клочья танк ВСУ у Угледара

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Угледарском направлении морские пехотинцы 155-й бригады российской армии продолжают громить неприятеля.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По информации, дрон-камикадзе "Ланцет" морской пехоты Тихоокенского флота в тылу уничтожил танк Т-64БВ, взрвав боекомплект и уничтожив машину вместе с экипажем ВСУ.