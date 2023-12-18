На Угледарском направлении морские пехотинцы 155-й бригады российской армии продолжают громить неприятеля.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По информации, дрон-камикадзе "Ланцет" морской пехоты Тихоокенского флота в тылу уничтожил танк Т-64БВ, взрвав боекомплект и уничтожив машину вместе с экипажем ВСУ.
"Где-то в районе стыка Запорожья и ДНР на Южно-Донецком направлении", — отмечают военкоры.
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