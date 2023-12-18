Пленный командир ВСУ Креховецкий предложил бойцам ВС РФ прийти на шашлык после окончания СВО

В Сети начали распространяться видеокадры, где в плену находится временный командир взвода 426-й отдельной стрелковой бригады Вооружённых сил Украины Евгений Креховецкий.

Фото: "Grilled meat and smoke." by DeusXFlorida (11,059,330 views) - thanks guys! is licensed under CC BY 2.0.

Попавший в плен командир выразил благодарность российским военным за приличное отношение, отсутствие насилия и унижений. В свою очередь, в знак благодарности украинец пригласил солдат ВС РФ на пикник с шашлыками к себе домой, после того как СВО завершится.

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале "Южный фронт", заметно хорошее настроение пленного, который рассказывает о своей новой жизни и светится от счастья. Он признался, что благодарен за то, что остался жив.

"Я надеюсь, что вы будете работать дальше, чтобы все это скорее закончилось. И жду вас у себя дома. Шашлык будем готовить", — сказал пленный.

На предыдущем допросе Креховецкий рассказал, что попал в плен на Артёмовском направлении. К тому времени он уже три дня не получал ни воды, ни пищи. Командир отметил, что солдаты Вооружённых сил Украины сильно деморализованы, а офицеры отправляют своих подчиненных на неизбежный гибель.