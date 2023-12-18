В Сети начали распространяться видеокадры, где в плену находится временный командир взвода 426-й отдельной стрелковой бригады Вооружённых сил Украины Евгений Креховецкий.
Попавший в плен командир выразил благодарность российским военным за приличное отношение, отсутствие насилия и унижений. В свою очередь, в знак благодарности украинец пригласил солдат ВС РФ на пикник с шашлыками к себе домой, после того как СВО завершится.
На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале "Южный фронт", заметно хорошее настроение пленного, который рассказывает о своей новой жизни и светится от счастья. Он признался, что благодарен за то, что остался жив.
"Я надеюсь, что вы будете работать дальше, чтобы все это скорее закончилось. И жду вас у себя дома. Шашлык будем готовить", — сказал пленный.
На предыдущем допросе Креховецкий рассказал, что попал в плен на Артёмовском направлении. К тому времени он уже три дня не получал ни воды, ни пищи. Командир отметил, что солдаты Вооружённых сил Украины сильно деморализованы, а офицеры отправляют своих подчиненных на неизбежный гибель.
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