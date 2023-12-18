Разведчик: убитые "Кинжалом" офицеры НАТО скоро "заумирают" на Западе

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командный бункер с высокопоставленными офицерами ВСУ и НАТО был уничтожен в ходе удара по украинской авиабазе "Староконстантинов".

Фото: U.S. Air Force. Общественное достояние

Сначала по объекту были выпущены несколько "Гераней", после чего и сам аэропорт, и бункер были поражены ракетами — в частности, СМИ сообщают о попадании в заглубленный командный пункт (ЗКП) гиперзвукового "Кинжала".

По данным украинских Telegram-каналов и СМИ, в ЗКП находились 40 высокопоставленных офицеров — 28 украинских и 12 натовских, из Чехии и Польши.

"Сейчас стоит ждать (в течение месяца-двух) новостей о смертях офицеров стран НАТО якобы от сердечных приступов, ДТП, авиакатастроф, всевозможных "ушёл в горы и не вернулся", "поплыл и утонул", — рассказал Pravda.Ru полковник советской военной разведки в отставке Дмитрий Степанов.

"Также уже было, когда был (поражен) бункер с инструкторами и кураторами НАТО, когда были удары по переданному оружию НАТО и специалистам альянса. После этого внезапно начались катастрофы вертолётов, генералы и офицеры "заумирали" по бытовым причинам и в авариях", — напомнил он.

Именно фактом "прихлопывания" бункера и тяжестью нанесённого ущерба можно объяснить атаку трёх десятков украинских беспилотников по Липецкой, Ростовской и Волгоградской областям. По сути, это была попытка (неудачная) "ответки" за разгром в Староконстантинове.