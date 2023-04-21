Ещё раз об ударах "Кинжалами" по бункеру НАТО: почему о них все молчат

5:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Российские и американские власти умалчивают о результатах удара ракетами "Кинжал" по Львовской области 9 марта. Между тем, последствия отражаются в изменившейся политике НАТО.

"Кинжалы" выбраны для достойного объекта

Утечки информации по результатам удара — был поражён подземный бункер штаба НАТО — происходили либо через украинские Telegram-каналы, либо через греческое неизвестное издание, либо через российских военных специалистов. Ни министерство обороны РФ, ни Пентагон не комментировали событие.

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" не могли не поразить выбранный объект, так как они неуловимы не только для украинской ПРО, но и для любой другой в мире, это признаёт и Пентагон.

Во-вторых, это должна была быть очень важная и достойная для "Кинжалов" цель — находившаяся глубоко под землёй: на это рассчитаны поражающие характеристики "Кинжалов". Именно подо Львовом на Западной Украине, как явствует из данных в СМИ, находился глубокий (до 120 метров) подземный бункер — центр управления ВСУ, где работали специалисты НАТО.

У Кремля были веские причины для ударов "Кинжалами"

Далее заметим, что для такой эскалации со стороны Кремля должны были быть веские причины. И такая причина была — это теракт в Брянской области 2 марта, в результате которого погиб мирный житель и был ранен мальчик.

Это был именно теракт, потому что никакого военного значения вылазка украинских боевиков под личиной "освободительной армии России" не имела. За ней стояли спецслужбы Украины и США, а может быть — Британии. Не суть важно. Важно, что это была первая сухопутная вылазка террористов на "старые" территории РФ, что являлось уже экзистенциальной угрозой в стадии начала её воплощения. И надо было отвечать.

Ответ был дан ударами "Кинжалов", в результате чего в бункере погибли около 160 офицеров НАТО, по данным некоторых источников.

У НАТО был только один адекватный ответ — ядерный

Если НАТО признавать эти потери, то тогда нужен адекватный ответ — по российскому центру управления, например, в Херсонской области. Но этот ответ не имеет другого варианта, кроме как тактического ядерного удара из Европы, потому что у НАТО нет неуловимого гиперзвукового оружия аналогичного российскому.

Испытания такой ракеты в марте были провальными. То есть, если Москва уже давно располагает широкой линейкой гиперзвукового оружия и работает над его новым поколением, то Пентагон только добивается стабильных полётов на сверхзвуковой скорости.

Таким образом, перед Вашингтоном после 9 марта стала дилемма:

повышать уровень конфликта с Россией до ядерного,

искать другой выход — замораживать конфликт.

Как следует из последующих событий, был выбран второй вариант, потому что цель войны для американцев — не поражение РФ, а дать возможность своим банкирам вложиться и получить прибыли от восстановления Украины. И, конечно, для этого нужно, чтобы РФ оставила её с прозападным правительством.

Кроме того, военные в США, очевидно, боялись, что неадекваты в Конгрессе при обнародовании потерь НАТО 9 марта будут настаивать на ядерном ударе по РФ. Это ещё одна причина замалчивания событий в главных СМИ США.

Как развивается заморозка конфликта на Украине

Дальнейшие события выстраиваются в логическую цепочку.

В марте и апреле в западных СМИ утроились публикации о плохом состоянии ВСУ, появился некто в красных трусах, который организовал нужную утечку разведданных, описывающих развал в ВСУ. Заговорили также о необходимости переговоров Киева и РФ с территориальными уступками. В Китай был отправлен президент Франции Эмманюэль Макрон, (поскольку с Энтони Блинкеном Си Цизьпин не хочет встречаться и звонки Джо Байдена не принимает), который присоединился к мирному плану Пекина. Были срочно отменены "коридоры солидарности" по вывозу украинского зерна через Европу, что лишает Киев поступлений в бюджет. Примечательно, что зачинателем этой рестрикции была Варшава, до этого пылавшая желанием делать с Украиной конфедерацию. На этой идее теперь поставлен крест. Заговорили даже о физическом устранении Зеленского, так как он неадекватен. И, наконец, вишенкой на торте выглядит визит Йенса Столтенберга в Киев на фоне статьи в WP о том, что США предупреждали Владимира Зеленского: не надо держаться за Бахмут, теперь пусть пеняет на себя. То есть, Столтенберг привёз последнее предупреждение Зеленскому — договаривайся с Москвой.

Западным банкирам надо дать заработать

В ближайшее время, уже, вероятно, с другим руководством в Киеве, Вашингтон согласится на все требования Кремля по вопросу Украины в плане территориальных уступок (согласно Конституции РФ), взамен получив участие в её экономическом восстановлении.

Или же, отказавшись и затягивая время на вразумление Зеленского (что бесполезно), не получит и этого, растеряв уже вложенные в приватизацию украинских активов деньги — чернозёмы и ликвидные стратегические производства. Тогда трудно будет объяснить своим налогоплательщикам, зачем всё это было на Украине.

Остаётся ответить на вопрос, почему молчит Минобороны РФ о поражении бункера НАТО. Да по той же причине — РФ тоже не нужна эскалация конфликта с США.

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