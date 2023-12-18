Политэксперт Рогов: План Б ВСУ закончится банкротством и бегством киевского режима

План Б Украины, взятый для завершения поддержки со стороны Запада, приведёт к банкротству, а также к бегству властей Киева. Такой исход предсказан председателем движения "Мы вместе с Россией" Владимиром Роговым, информирует РИА Новости.

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Рогов подчеркнул, что план Украины — это план по продолжению ведения "войны с собственным народом за счет этого же народа".

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с поддерживающими его лицами в правительстве хотят завершить дело по уничтожению живущих в Южной России, пока еще подконтрольных им землях по формуле войны до последнего украинца.

"Прекрасно понимая, что украинцы и есть русские", — подытожил Рогов.

Ранее сообщалось о том, что успех Вооруженных сил (ВС) РФ в Артемовске (украинское название — Бахмут) во много связан с применением российскими военными дронов-камикадзе, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания авторы утверждают, что бой под Артемовском оказался одним из самых кровопролитных.