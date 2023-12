План Б Украины, взятый для завершения поддержки со стороны Запада, приведёт к банкротству, а также к бегству властей Киева. Такой исход предсказан председателем движения "Мы вместе с Россией" Владимиром Роговым, информирует РИА Новости.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0