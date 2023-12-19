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Reuters: военые ВСУ жалуются на дефицит боеприпасов

Силовые структуры

Военнослужащие ВСУ жалуются на крайний дефицит боеприпасов.

Reuters: военые ВСУ жалуются на дефицит боеприпасов
Фото: AP by Alex Brandon

Об этом сообщает агентство Reuters, отмечая, что Киев решил сократить военные операции из-за нехватки артснарядов.

Командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский особо отметил серьезный дефицит с постсоветскими снарядами 122-мм и 152-мм.

"Объёмов, которые мы имеем сегодня, недостаточно, учитывая наши потребности. Поэтому мы перераспределяем снаряды и перепланируем задачи, которые ставили перед собой, сокращая их", — сказал он.

По его словам, армия Украины продолжает готовить резервы для "широкомасштабных действий". Но не совсем ясно, как Киев планирует ликвидировать снарядный голод: поставок, на фоне срыва помощи от Запада явно недостаточно, а крупные заказы для концерна Rheinmetall будут выполнены лишь через 1-2 года.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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