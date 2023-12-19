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Военспец Марочко: в зоне СВО выросло количество наёмников из Грузии и Польши

Силовые структуры

В зоне проведения СВО выросло число наёмных военнослужащих, прибывших из Грузии и Польши, следует из заявления отставного подполковника ЛНР Андрея Марочко.

Военспец Марочко: в зоне СВО выросло количество наёмников из Грузии и Польши
Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По его словам, наполнение украинской армии наёмниками происходит из-за серьёзного некомплекта. Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, грузинские и польские военные продолжают приезжать в районы боевых действий.

Он добавил, что за последние несколько недель в зону СВО прибыли от 30 до 50 иностранцев.

Сейчас наёмники находится в Днепропетровске, Харькове, Славянске, Краматорске и Константиновке — населённых пунктах, которые остаются под контролем киевского режима.

Ранее российские бойцы заметили наёмников из Великобритании на территории Крынок.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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