Военспец Марочко: в зоне СВО выросло количество наёмников из Грузии и Польши

В зоне проведения СВО выросло число наёмных военнослужащих, прибывших из Грузии и Польши, следует из заявления отставного подполковника ЛНР Андрея Марочко.

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По его словам, наполнение украинской армии наёмниками происходит из-за серьёзного некомплекта. Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, грузинские и польские военные продолжают приезжать в районы боевых действий.

Он добавил, что за последние несколько недель в зону СВО прибыли от 30 до 50 иностранцев.

Сейчас наёмники находится в Днепропетровске, Харькове, Славянске, Краматорске и Константиновке — населённых пунктах, которые остаются под контролем киевского режима.

Ранее российские бойцы заметили наёмников из Великобритании на территории Крынок.