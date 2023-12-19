В зоне проведения СВО выросло число наёмных военнослужащих, прибывших из Грузии и Польши, следует из заявления отставного подполковника ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, наполнение украинской армии наёмниками происходит из-за серьёзного некомплекта. Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, грузинские и польские военные продолжают приезжать в районы боевых действий.
Он добавил, что за последние несколько недель в зону СВО прибыли от 30 до 50 иностранцев.
Сейчас наёмники находится в Днепропетровске, Харькове, Славянске, Краматорске и Константиновке — населённых пунктах, которые остаются под контролем киевского режима.
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