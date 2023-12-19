Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник вблизи Брянска

Во вторник, 19 декабря, силами российских ПВО был уничтожен украинский беспилотник, пролетающий над территорией Брянской области.

Фото: telegram

"Сегодня около 9.20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа", — сообщает 19 декабря Министерство обороны в своем Telegram-канале.

В последние дни киевские власти нарастили попытки нанесения ударов с помощью БПЛА по территории России.

Так 17 декабря средства противовоздушной обороны ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника в небе над над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

А за вчерашний день было сбито и перехвачено 25 беспилотников ВСУ в ДНР, ЛНР и Херсонской области.