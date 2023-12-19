Во вторник, 19 декабря, силами российских ПВО был уничтожен украинский беспилотник, пролетающий над территорией Брянской области.
"Сегодня около 9.20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа", — сообщает 19 декабря Министерство обороны в своем Telegram-канале.
В последние дни киевские власти нарастили попытки нанесения ударов с помощью БПЛА по территории России.
Так 17 декабря средства противовоздушной обороны ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника в небе над над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
А за вчерашний день было сбито и перехвачено 25 беспилотников ВСУ в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
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