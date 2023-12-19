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Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник вблизи Брянска

Силовые структуры

Во вторник, 19 декабря, силами российских ПВО был уничтожен украинский беспилотник, пролетающий над территорией Брянской области.

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник вблизи Брянска
Фото: telegram

"Сегодня около 9.20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа", — сообщает 19 декабря Министерство обороны в своем Telegram-канале.

В последние дни киевские власти нарастили попытки нанесения ударов с помощью БПЛА по территории России.

Так 17 декабря средства противовоздушной обороны ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника в небе над над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

А за вчерашний день было сбито и перехвачено 25 беспилотников ВСУ в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

В небе над Рязанью сбит украинский беспилотник
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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