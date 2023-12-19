Командир «Азова» Редис заявил, что Украина должна быть готова к долгим боевым действиям

Боевые действия на территории Украины продлятся долго. Для этого нужно будет мобилизовать все имеющиеся человеческие ресурсы. Кроме того, на Украине выступили с призывом. Речь идёт о призыве командира подразделения "Азов"* (:запрещенная в России террористическая организация) Дениса Прокопенко с позывным Редис. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Фото: https://fin-journal.info

Он отметил, что вооруженный конфликт будет продолжаться, пока Украина будет оказывать сопротивление.

Он заявил, что мобилизация всех ресурсов не должна перерастать в безразличие и безынициативную стабильность.

Редис заявил, что многие украинцы не готовы принять реальность, поэтому они пытаются убедить себя, что все закончится "само по себе". Другая же часть населения считает, что мир может наступить только через десять лет.

Он выступил с призывом ко всем, кто не вошел в ряды ВСУ, сделать выбор, взяв оружие в руки или став тылом для защиты Украины.

Ранее сообщалось о том, что ростовский военный суд дал 5 лет колонии участнице нацбатальона "Азов".