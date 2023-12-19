Во вторник, 19 декабря, на расширенной коллегии Министерства обороны РФ глава оборонного ведомства Сергей Шойгу сделал ряд громких заявлений походу спецопреции на Украине.
В частности он сообщил об объемах военной помощи, которые получает Киев из-за рубежа.
По данным министерства обороны РФ, с начала спецоперации в феврале прошлого года военную помощи киевскому режиму в той или иной мере оказали 54 государства на сумму свыше 200 млрд. долларов.
"Запад поставил Киеву 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1 300 артиллерийских систем", - сообщил министр обороны.
При этом, по данным МО РФ, американские танки "Абрамс" пока не появлялись на передовой, скорее всего из-за огромных потерь ВСУ, отметил Шойгу.
Ранее министр обороны озвучил конкретные цифры потерь ВСУ — это без малого 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Также российские военные ликвидировали более 5,8 тысяч иностранных наемников.
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