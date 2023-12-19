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Шойгу: военную помощь Украине оказывают 54 страны

1:17
Силовые структуры

Во вторник, 19 декабря, на расширенной коллегии Министерства обороны РФ глава оборонного ведомства Сергей Шойгу сделал ряд громких заявлений походу спецопреции на Украине.

Шойгу: военную помощь Украине оказывают 54 страны
Фото: https://www.topnews.ru/news_id_498406.html

В частности он сообщил об объемах военной помощи, которые получает Киев из-за рубежа.

По данным министерства обороны РФ, с начала спецоперации в феврале прошлого года военную помощи киевскому режиму в той или иной мере оказали 54 государства на сумму свыше 200 млрд. долларов.

"Запад поставил Киеву 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1 300 артиллерийских систем", - сообщил министр обороны.

При этом, по данным МО РФ, американские танки "Абрамс" пока не появлялись на передовой, скорее всего из-за огромных потерь ВСУ, отметил Шойгу.

Ранее министр обороны озвучил конкретные цифры потерь ВСУ — это без малого 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Также российские военные ликвидировали более 5,8 тысяч иностранных наемников.

Шойгу о неудачном наступлении ВСУ
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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