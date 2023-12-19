Шойгу: военную помощь Украине оказывают 54 страны

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Во вторник, 19 декабря, на расширенной коллегии Министерства обороны РФ глава оборонного ведомства Сергей Шойгу сделал ряд громких заявлений походу спецопреции на Украине.

Фото: https://www.topnews.ru/news_id_498406.html

В частности он сообщил об объемах военной помощи, которые получает Киев из-за рубежа.

По данным министерства обороны РФ, с начала спецоперации в феврале прошлого года военную помощи киевскому режиму в той или иной мере оказали 54 государства на сумму свыше 200 млрд. долларов.

"Запад поставил Киеву 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1 300 артиллерийских систем", - сообщил министр обороны.

При этом, по данным МО РФ, американские танки "Абрамс" пока не появлялись на передовой, скорее всего из-за огромных потерь ВСУ, отметил Шойгу.

Ранее министр обороны озвучил конкретные цифры потерь ВСУ — это без малого 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Также российские военные ликвидировали более 5,8 тысяч иностранных наемников.