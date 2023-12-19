ФСБ предупреждает об усилении засылки украинских диверсантов в Россию

Украина начинает усиливать против России тайную войну с засылкой в нашу страну своей агентуры и диверсантов.

Фото: http:// nac.gov.ru

Об этом во вторник, 19 декабря, на полях расширенной коллегии Министерства обороны заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Такая активизация по словам главы ФСБ связана с неудачами, которые украинская армия испытывает на передовой и в ходе боев в зоне спецоперации.

"Киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу — засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу", — сказал Бортников в беседе с корреспондентом "Первого канала".

Бортников отметил, что российские спецслужбы проводят весь комплекс мероприятий по выявлению украинских диверсантов и агентурных сетей. Но не обо всем сейчас можно рассказывать на широкую публику.

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