Экипажи российских танков Т-80 уничтожили украинский Т-64 на Купянском направлении

Экипаж российского танка Т-80 ликвидировал украинскую боевую машину Т-64 в районе Купянска. Координаты цели удалось получить благодаря беспилотному летательному аппарату (БПЛА).

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, российские бойцы открыли огонь по танку Т-64 ВСУ, находясь на закрытых позициях. В результате украинская тяжёлая техника была ликвидирована.

По словам командира Т-80 с позывным "Быстрый", противник бережёт западные танки, поскольку зимой целесообразно использовать именно советскую технику, способную преодолевать трудные участки местности.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска предприняли попытку нарастить силы на Купянском направлении. Однако российским военным удалось уничтожить блиндаж ВСУ, применив FPV-дрон.