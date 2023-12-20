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Эксперт Даманцев рассказал об опасности появления на Украине самолетов Hornet

Силовые структуры

Возможности самолетов ВВС Австралии F/A-18A/B Hornet, о передаче которых ВСУ недавно заговорили австралийские и украинские СМИ, не так впечатлительны. Речь идет более сорока машин возраст которых от 33 до 37 лет.

Эксперт Даманцев рассказал об опасности появления на Украине самолетов Hornet
Фото: Вадим Савицкий

Несмотря на свою престарелость, эти самолёты ещё не только могли стать в строй, но и подверглись некоей модернизации. "Прокачаны" системы управления вооружением с адаптацией к применению широкого спектраракетно-бомбового подвеса.

Бортовые радиолокационной станции "Хорнетов" AN/APG-73 по характеристикам дальности действия в 2,5 раза хуже радаров наших самолётов Су-30СМ и в 6,5 раз уступает бортовым радиолокационным станциям штурмовиков Су-35С. Это значит, что в большинстве эпизодов дальнего боя австралийцы будет перехватываться нашими самолётами на удалении 230 км, отмечает обозреватель "Военного дела" Евгений Даманцев.

Однако адаптированная система вооружения вражеского самолёта теперь может иметь дальнобойные ракеты "воздух-воздух" AIM-120D, которые могут наводиться на источники излучения радиоэлектронных помех от бортовых комплексов индивидуального радиопротиводействия техники ВКС РФ.

"Проблема в том, что пилот "Хорнета" может осуществить пуск такой ракеты без задействования бортовой РЛС. В этом случае станции предупреждения об облучении на атакуемых российских истребителях не уведомят пилотов о пуске AIM-120D, поскольку захвата цели радаром не было. Срабатывание станций предупреждения об облучении будет происходить в момент захвата уже непосредственно головкой самонаведения самой ракеты. А это всего 15-25 км. Стало быть, пилоту атакуемой машины останется несколько секунд на реакцию и выполнение противоракетного манёвра", — отмечает эксперт.

Также в оснащение "Хорнетов" появились планирующие управляемые бомбы JDAM-ER, малозаметные ракеты JASSM и JSOW-ER, противорадиолокационные ракеты AGM-88B/D Block 3/6 и противокорабельные ракеты AGM-84D/L Harpoon.

К примеру, одна эскадрилья низколетящих этих самолётов врага может нести до 48 "Гарпунов", что серьёзно угрожают российским надводным кораблям.
Для противодействия этой угрозы россиянам потребуется возвести позиционный район ПВО-ПРО на базе МиГ-31БМ и пары звеньев Су-35С, подытожил аналитик.

F/A-18 Hornet - шершень для авианосца
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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