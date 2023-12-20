"Людоедская" тактика ВСУ: пехоту перебрасывают без поддержки артиллерии

Командиры ВСУ во время боев под Марьинкой применяют "людоедские" тактики, бросая свою пехоту и технику под огонь российской артиллерии без огневого прикрытия.

Фото: kyivpost.com

Об этом рассказал ветеран СВО, штурмовик Евгений Рекашев, сообщает 20 декабря Telegram-анал Zvezdanews.

Ветеран отметил, что украинские боевики, желая побыстрее перебросить войска, делают это без какой-либо огневой поддержки и пехота попадает под огонь артиллерии российской армии. При этом в ВСУ с потерями вообще не считаются.

"У украинцев очень часто происходят ротации, но они обычно заканчиваются плачевно. Наши ребята, артиллеристы, постоянно замечают эти ротации и успевают открыть огонь", — отметил военнослужащий Армии РФ.