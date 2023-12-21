Военнопленный Штангрет: командование пичкает солдат ВСУ наркотиками перед боем

Перед тем, как отправить солдат в бой, командование раздавало личному составу ВСУ наркотические вещества, рассказал украинский военнопленный Владимир Штангрет. По его словам, он всегда отказывался, а вот другие боевики принимали "запрещёнку", которая якобы "добавляла мужества".

Фото: МВД РФ

Как уточнил военнопленный, какие именно наркотики употребляли сослуживцы, он не знает. Но по рассказу товарищей, вещества давали уверенность в себе и прибавляли храбрости.

"Перед боем выдавали какие-то наркотические вещества. Я толком не знаю, я не употреблял сам, потому что я не люблю это — я лучше выпью водки", — рассказал украинец РИА Новости.

Вещества "доставало" командование, а боевикам передавал их взводный.

По данным агентства, согласно экспертизе найденных на одной из украинских позиций пакетиков с порошком, ВСУшники употребляли метамфетамин.