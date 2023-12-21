Чтобы ВСУ оставались "наплаву", необходимо мобилизовать около 20 тысяч человек в месяц, заявили немецкие аналитики. Ежедневные потери украинской армии составляют 800 человек ранеными и убитыми.
Как уточнили аналитики, кроме прочего, необходимы люди для ротации личных составов, которые стоят на передовой. Кроме того, не хватает людей для работы с западной техникой.
"В среднем ежедневные потери составляют около 800 солдат. Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат", — пишут аналитики немецкого издания Focus.
Не хватает и артиллерийских снарядов. Западные партнёры обещали наладить поставки, но они "застопорились", указывают авторы. Тогда как российская сторона планомерно налаживает производство и бойцы ВС России обеспечены на передовой всем необходимым, резюмировали аналитики.
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