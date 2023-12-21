Уже сообщалось, что Вооружённые силы Украины каждый день теряют по 800 человек убитыми и ранеными.
Об этом сообщает немецкое издание Focus.
Об этих цифрах указал глава Военно-политического общества ФРГ Ральф Д. Тиле. По его мнению, общая ситуация на Украине такова: в ВСУ — полное истощение, а "Кремль становится более уверенным в себе".
Киев ежедневно выпускает от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов по сравнению с 20 тысячами с российской стороны. Поставки Незалежной застопорены.
"Западу было бы разумно подвергнуть критике свою собственную стратегию — усилить Украину и ослабить Россию — на предмет ее эффективности", — подытожил полковник.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".