Киев ежедневно теряет по 800 человек убитыми и ранеными

Уже сообщалось, что Вооружённые силы Украины каждый день теряют по 800 человек убитыми и ранеными.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Об этих цифрах указал глава Военно-политического общества ФРГ Ральф Д. Тиле. По его мнению, общая ситуация на Украине такова: в ВСУ — полное истощение, а "Кремль становится более уверенным в себе".

Киев ежедневно выпускает от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов по сравнению с 20 тысячами с российской стороны. Поставки Незалежной застопорены.

"Западу было бы разумно подвергнуть критике свою собственную стратегию — усилить Украину и ослабить Россию — на предмет ее эффективности", — подытожил полковник.