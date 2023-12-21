Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Запорожской области группу подростков, которые по заданию украинских спецслужб совершили ряд терактов на российской территории.
Подростки в возрасте 18-ти, 17-ти и 16-ти лет входили в состав украинской ДРГ "Черный саботаж", которые по заданию СБУ попытались сойти за "своих", пишет "Российская газета".
Подростки получили паспорта граждан РФ и умело выдавали себя за приверженцев проведения спецоперации. На самом же деле они собирали и передавали СБУ данные о передвижении российских войск и расположении руководства Запорожской области.
"За время своей деятельности они организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц", — сообщает пресс-служба регионального Главного управления МВД.
Так 10 декабря прошлого года банда подростков передала СБУ координаты гостиницы "Привал охотника" в Мелитополе, по которой был нанесен ракетный удар. Два мирных жителя погибли, трое были ранены.
Помимо этого они покушались на жизнь депутата Заксобрания Запорожской области и закладывали взрывчатку на железной дороге рядом с Мелитополем.
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