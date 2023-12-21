Трое детей главы Минобороны Украины Рустема Умерова — граждане США

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Трое детей главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова — граждане Соединённых Штатов.

Фото: wikipedia.org by Діана Давітян is licensed under CC BY-SA 4.0

Ко всему прочему, в американском штате Огайо у семьи Умеровых есть огромная 137-метровая квартира.

А тем временем сам министр обороны на данный момент разрабатывает план мобилизации, по которому граждан Украины будут силком волочить на передовую прямо из хат и огородов.

А если вдруг Умерову что-то не понравится — он быстренько соберёт пожитки и воссоединится с американским семейством, поближе к сбережениям на крови.