Трое детей главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова — граждане Соединённых Штатов.
Ко всему прочему, в американском штате Огайо у семьи Умеровых есть огромная 137-метровая квартира.
А тем временем сам министр обороны на данный момент разрабатывает план мобилизации, по которому граждан Украины будут силком волочить на передовую прямо из хат и огородов.
А если вдруг Умерову что-то не понравится — он быстренько соберёт пожитки и воссоединится с американским семейством, поближе к сбережениям на крови.
"Так они и жили: кому война, кому Америка", — пишет Тelegram-канал "Другая Украина"
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".