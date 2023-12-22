Этой ночью сразу в нескольких областях Украины прогремели мощные взрывы, в том числе и на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области.
Так, согласно информации, удары были нанесены по столице Незалежной Киеву, Хмельницкой области, Одессе и подконтрольной ВСУ территории Херсонской области.
"Хмельницкий район. Работают силы ПВО", — сообщил первый замглавы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин на своей странице в Сети.
О разрушениях и пострадавших украинские власти пока не сообщали.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).