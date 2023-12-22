Взрывы на Украине: под ударом сразу несколько областей страны

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Этой ночью сразу в нескольких областях Украины прогремели мощные взрывы, в том числе и на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области.

Фото: Openverse by Khamenei.ir is licensed under CC BY 4.0

Так, согласно информации, удары были нанесены по столице Незалежной Киеву, Хмельницкой области, Одессе и подконтрольной ВСУ территории Херсонской области.

"Хмельницкий район. Работают силы ПВО", — сообщил первый замглавы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин на своей странице в Сети.

О разрушениях и пострадавших украинские власти пока не сообщали.