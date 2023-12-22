Российская Федерация "сорвала" закупку истребителей для ВСУ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Кремль "сорвал" закупку самолётов-истребителей для Вооружённых сил Украины

Фото: "Mikoyan-Gurevich MiG-21" by Armchair Aviator is licensed under CC BY 2.0.

Об этом заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, Украина договорилась о покупке штурмовиков с "одной страной на другом конце планеты", однако якобы российские дипломаты надавили на местных чиновников и данное соглашение было аннулировано.

"Продавец был готов, Минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки русских", — сетует Бельбас.

Такой "срыв" — отнюдь не единственный, отметил глава "Украинской бронетехники". Якобы РФ "постоянно препятствует поставкам зарубежного оружия на Украину", подытожил он.