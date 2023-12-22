Кремль "сорвал" закупку самолётов-истребителей для Вооружённых сил Украины
Об этом заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.
По его словам, Украина договорилась о покупке штурмовиков с "одной страной на другом конце планеты", однако якобы российские дипломаты надавили на местных чиновников и данное соглашение было аннулировано.
"Продавец был готов, Минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки русских", — сетует Бельбас.
Такой "срыв" — отнюдь не единственный, отметил глава "Украинской бронетехники". Якобы РФ "постоянно препятствует поставкам зарубежного оружия на Украину", подытожил он.
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