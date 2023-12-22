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Sohu: Россия скоро начнёт готовится к завершению СВО

Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ к концу декабря начнут подготовительный этап к завершению СВО. Соответствующую информацию приводит издание Sohu.

Sohu: Россия скоро начнёт готовится к завершению СВО
Фото: pxfuel.com

Как указывает пикинский интернет-портал, Украине стало сложнее взаимодействовать с Западом о получении помощи.

Не так давно президент Украины Зеленский совершил свой третий визит в США после начала СВО. За этот период он встретился с президентом США Байденом, лидерами Палаты представителей и Сената.

"По иронии судьбы, хотя Зеленский и раньше лично посещал Соединенные Штаты, он получил от администрации Байдена военную помощь всего на 200 миллионов долларов. Теперь Белый дом прямо заявил, что в Украину вот-вот прибудет последняя партия военной помощи, после чего Украина полностью потеряет своего крупнейшего покровителя — США" — говорится в материале издания.

В материале Sohu заявили, что Украина не сможет продолжать вести бои без военной помощи США. Джо Байден беспокоится за снижение рейтинга одобрения перед выборами. Это является фактором, отводящим внимание американского лидера от конфликта на Украине.

"После того, как в Украину прибудет последняя партия военной помощи, российские военные начнут готовиться к завершающим работам. В определенной степени это также личное "заявление" Белого дома о том, что окончательным победителем станет российская армия, ведь независимо от жизни и смерти Украины, она уже оказывает России большую услугу" — говорится в Sohu.

Ранее сообщалось о том, что Российская Федерация "сорвала" закупку истребителей для ВСУ. Кремль "сорвал" закупку самолётов-истребителей для Вооружённых сил Украины.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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