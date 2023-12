МВД России проверит зарплаты абхазских полицейских

Делегация Министерства внутренних дел России прибыла в Абхазию с целью провести проверку условий, по которым осуществляется выплата зарплат и пенсий абхазским сотрудникам полиции за счет средств российского бюджета.

