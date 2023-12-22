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МВД России проверит зарплаты абхазских полицейских

Силовые структуры

Делегация Министерства внутренних дел России прибыла в Абхазию с целью провести проверку условий, по которым осуществляется выплата зарплат и пенсий абхазским сотрудникам полиции за счет средств российского бюджета.

МВД России проверит зарплаты абхазских полицейских
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Уже в 2020 году Россия и Абхазия согласовали повышение заработных плат сотрудникам МВД, выделив на это ₽620 млн, преимущественно из российских финансов.

Это соглашение было продлено дважды и действует теперь до начала 2026 года. Согласно данным, если в 2020 году абхазские милиционеры в среднем получали ₽15 тыс, то к началу 2023 года эта сумма уже увеличилась до ₽23 тысяч. Тем не менее, это все еще остается весьма незначительным.

Из-за низких заработных плат в абхазском МВД существует серьезный дефицит кадров, о чем заявил сам президент Аслан Бжания. Некоторые подразделения автоинспекции находятся почти на половине от нормативного состава, сообщает издание "Акценты".

Также стоит отметить, что Россия заключила аналогичное соглашение о повышении окладов с милиционерами Южной Осетии. Тем не менее, власти Южной Осетии приняли популистский шаг, уменьшив оклады заместителям министра внутренних дел на 20%, в то время как рядовым сотрудникам были увеличены зарплаты на 10%, в целях обеспечения социальной справедливости.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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