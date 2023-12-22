Если лётчики воздушных Вооруженных сил Украины рискнут противопоставить американским F-16 российским новейшим штурмовикам- истребителям, то это закончится полным крахом бренда США.
Есть серьёзные подозрения, что в этом случае компании понесёт невосполнимые репутационные риски, пишет "Украинская неделя"
Воздушную технику из США мгновенно собьют дальнобойными ракетами Р-37М, после того как только обнаружат. И это произойдёт задолго до того, как украинский пилот сможет предпринять хоть какие-то действия. И тем более, что кроме ракет средней дальности АІМ-120С AMRAAM у него подвешено ничего не будет.
В Европе некоторые эксперты даже предполагают, что российские пилоты с нетерпением ждут этих дуэлей.
Зимой спатифиллуму нужен особый уход, который поможет растению пережить холодную пору года.