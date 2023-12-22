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Любой американский F-16 русские cобьют ещё до начала воздушного боя

Силовые структуры

Если лётчики воздушных Вооруженных сил Украины рискнут противопоставить американским F-16 российским новейшим штурмовикам- истребителям, то это закончится полным крахом бренда США.

Любой американский F-16 русские cобьют ещё до начала воздушного боя
Фото: w-dog.ru

Есть серьёзные подозрения, что в этом случае компании понесёт невосполнимые репутационные риски, пишет "Украинская неделя"  

Воздушную технику из США мгновенно собьют дальнобойными ракетами Р-37М, после того как только обнаружат. И это произойдёт задолго до того, как украинский пилот сможет предпринять хоть какие-то действия. И тем более, что кроме ракет средней дальности АІМ-120С AMRAAM у него подвешено ничего не будет.

В Европе некоторые эксперты даже предполагают, что российские пилоты с нетерпением ждут этих дуэлей.

Любой украинский F-16 cобьют еще до начала воздушного боя
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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