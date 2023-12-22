ВС РФ уничтожили склад беспилотных надводных дронов "Magura V5"

Склад беспилотных надводных дронов "Magura V5", которыми недавно хвалилась Украина недавно был разрушен, сообщает Telegram-канал ANTISEPTIC.

Фото: ANTISEPTIC

Предполагается, что разрушение произошло после ракетного удара по Херсону.

Ранее мы сообщали о том, что наступательные операции Украины с июня этого года не привели к прорыву, а контрнаступление также показало проблемы Украины с нехваткой оборудования и подготовки, пишет Анна Мария Дынер, автор Польского института международных отношений (PISM). В то же время русские извлекли уроки из своих поражений в 2022 году, пишет она. В своем новом материале для аналитического центра она пишет, что один из возможных вариантов для Киева — крах украинского государства.