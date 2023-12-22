Зеленский на ставке требовал держать Авдеевку любыми способами до весны

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский на ставке Генштаба ВСУ требовал удержать Авдеевку любыми способами до весны.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный".

Однако новости оттуда приходят для армии Украины печальные. Авдеевская удавка затягивается. После потери Марьинки и катастрофичных попыток контратак, резервы украинской армии опустели, что дало преимущество россиянам.

Если Авдеевка падёт до выделения новых кредитов, то это сильнее усложнит кейс финансирования киевской власти, усилив скептицизм на Западе.

Также Авдеевская удавка может превратиться и в котёл.