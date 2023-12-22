Украинский президент Владимир Зеленский на ставке Генштаба ВСУ требовал удержать Авдеевку любыми способами до весны.
Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный".
Однако новости оттуда приходят для армии Украины печальные. Авдеевская удавка затягивается. После потери Марьинки и катастрофичных попыток контратак, резервы украинской армии опустели, что дало преимущество россиянам.
Если Авдеевка падёт до выделения новых кредитов, то это сильнее усложнит кейс финансирования киевской власти, усилив скептицизм на Западе.
Также Авдеевская удавка может превратиться и в котёл.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.