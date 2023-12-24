"Внезапный" Арестович* предложил подать коллективный иск Западу от РФ и Украины

Бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович продолжает удивлять себя и бывших сограждан, буквально "переобуваясь в полёте".

Фото: UKRLIFE.TV

На очередном видеостриме с беглыми либералами-русофобами он предложил России и Украине… объединиться.

Арестович* убеждён, что больше не надо убивать друг друга, пытаясь завладеть тем или иным районным центром Донбасса, а просто заключить перемирие. И не совсем обычным образом.

"Вашингтонский обком и Брюссель аплодируют, глядя, как две обезьянки прыгают с ножами друг на друга… А с Путиным мы заключим мир хитрым образом и предъявим коллективный иск Западу — Украина и Россия вместе", — говорит он.

Ведущая стрим русофобка пыталась робко возразить, что Запад нам ничего не должен, но бывший украинский политик перебил её, с апломбом заявив, что "Запад нам должен всё!".

* внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к террористической деятельности и (или) экстремизму.