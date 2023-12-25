Специальная военная операция на Украине закончится разгромом Вооружённых сил Украины, ликвидацией действующего режима и переформатированием украинской государственности.

Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопрос "о будущем после окончания СВО".

"Отношения с Западом будут плохими ещё долго, постепенно будет выстраиваться конструктивное сотрудничество с отдельными странами, по мере смены действующих западных элит на более адекватные. Но это работа на десятилетия. В идеале мы заинтересованы в равновеликости двух полюсов взаимодействия, западного и восточного, чтобы они балансировали друг друга как в нашей внешней политике, так и в торгово-экономических связях", — сказал публицист изданию "Военное дело", комментируя сценарий окончания СВО и будущих отношений РФ с Западом.