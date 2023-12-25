Reuters: ХАМАС и «Исламский джихад»* не смогли договориться о перемирии в обмен на прекращение огня

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Армия обороны Израиля заявила, что проверяет сообщение об инциденте в Магази и стремится свести к минимуму ущерб мирному населению. ХАМАС в свою очередь отверг обвинения Израиля в том, что действует в густонаселенных районах или использует мирных жителей как живой щит. Информация приводится изданием Reuters.

Фото: wikimedia. org

Медики сообщили, что в результате ударов авиации по Израилю в Хан-Юнисе на юге Газы погибло 23 человека, в результате чего общее количество погибших палестинцев за ночь стало 100.

Как сообщает Reuters, ЦАХАЛ стремится свести к минимуму ущерб мирному населению.

Отмечается, что сделку по завершению огня в секторе Газа отвергли и ХАМАС, и "Исламский джихад"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В материале указано, что её поддержал Катар. Оно предусматривает, что ХАМАС и "Исламский джихад" должны были отпустить заложников и уступить власть в Газе. ХАМАС были даны гарантии о том, что в дальнейшем заложники не подвергались бы преследованиям.

Ранее сообщалось о том, что Израиль объяснил расправу над освобождёнными из плена ХАМАС заложниками. Представитель офиса премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн рассказал о гибели трёх человек. Они были убиты военными.

Кроме того, стало известно, что ХАМАС не принял условия по перемирию с Израилем менее, чем на две недели.