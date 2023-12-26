Украина атаковала Крым — расплата была мгновенной: в Киеве ждут взрывов

Сегодня, 26 декабря в Киеве и в Киевской области ревут сирены воздушной тревоги.

Фото: https://t.me/stranaua

По данным украинских мониторинговых ресурсов, готовится российская ракетная атака. Об этом подтвердили и Воздушные силы Вооружённых сил Украины.

Судя по всему, это мгновенная расплата за атаку врага на Феодосию.

Ранее губернатор Крыма Сергей Аксёнов отметил, что в районе Феодосии оцеплена территория порта. Пожар позле взрыва локализован.