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Украина атаковала Крым — расплата была мгновенной: в Киеве ждут взрывов

Силовые структуры

Сегодня, 26 декабря в Киеве и в Киевской области ревут сирены воздушной тревоги.

Украина атаковала Крым — расплата была мгновенной: в Киеве ждут взрывов
Фото: https://t.me/stranaua

По данным украинских мониторинговых ресурсов, готовится российская ракетная атака. Об этом подтвердили и Воздушные силы Вооружённых сил Украины.

Судя по всему, это мгновенная расплата за атаку врага на Феодосию.

Ранее губернатор Крыма Сергей Аксёнов отметил, что в районе Феодосии оцеплена территория порта. Пожар позле взрыва локализован.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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