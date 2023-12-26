Сегодня, 26 декабря в Киеве и в Киевской области ревут сирены воздушной тревоги.
По данным украинских мониторинговых ресурсов, готовится российская ракетная атака. Об этом подтвердили и Воздушные силы Вооружённых сил Украины.
Судя по всему, это мгновенная расплата за атаку врага на Феодосию.
Ранее губернатор Крыма Сергей Аксёнов отметил, что в районе Феодосии оцеплена территория порта. Пожар позле взрыва локализован.
Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.