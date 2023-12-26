Бойня у Артёмовска: снайпер ВСУ рассказал о огромных потерях Киева и стальных русских бойцах

ВСУ в боях к северо-западу от Артёмовска несут самые тяжёлые потери за почти два года конфликта.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом рассказывает снайпер ВСУ Константин Прошинский.

"Бывало мы за день теряли больше людей, чем раньше за несколько месяцев", — цитирует его Telegram-канале издания "Русская Весна".

Такие потери он объясняет мощнейший работой русской артиллерии, которая выкосила все лесопосадки с северо-запада. В оставшихся посадках — позиции ВС РФ.

"Бесит, когда называют орков "чмобиками", пусть кто так говорит — выйдут с нами и посмотрят. Я видел как два таких бойца со стальными гениталиями держали посадку до последнего и наши прорваться не могли", — поражёш всушник.

По его словам, русские в итоге ушли без потерь. Они по-военному молодцы, подытожил националист.